EVM Machine Update: अब ईवीएम मशीन पर लगेंगे उम्मीदवारों के कलर फोटो, बिहार चुनाव से होगा आगाज, इलेक्शन कमीशन ने लिया फैसला

(Photo Credits Twitter)

EVM Machine Update: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने एक ईवीएम को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बिहार के चुनाव इसका पहली बार उपयोग किया जाएगा. मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ईवीएम (Electronic Voting Machine) पर इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर में बड़ा बदलाव किया है. यह नई व्यवस्था आगामी बिहार चुनाव से लागू होगीनई गाइडलाइन के अनुसार, अब बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी.तस्वीर के लिए कुल जगह का तीन-चौथाई हिस्सा केवल चेहरे को दिया जाएगा, ताकि मतदाता आसानी से पहचान कर सकें.

उम्मीदवारों के क्रमांक (Serial Number) और NOTA (None of the Above) विकल्प को भी बड़े और मोटे अक्षरों में दर्शाया जाएगा. यह जानकारी फॉन्ट साइज 30 में अंतरराष्ट्रीय अंकों (Indian numerals in international form) के साथ छपेगी.सभी नाम और NOTA एक ही फॉन्ट और आकार में रहेंगे ताकि एकरूपता बनी रहे. ये भी पढ़े:Rajiv Kumar on EVM: ईवीएम 100 फीसदी फूलप्रूफ, विपक्षी दलों द्वारा पर उठाए जा रहे सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिया ये जवाब; VIDEO

बैलेट पेपर की गुणवत्ता में सुधार

निर्वाचन आयोग ने बताया कि बैलेट पेपर अब 70 GSM पेपर पर छपेंगे, जिससे इनकी गुणवत्ता और मजबूती बेहतर होगी. विधानसभा चुनावों के लिए बैलेट पेपर गुलाबी रंग (Pink background) में छापे जाएंगे, जिनके लिए तयशुदा आरजीबी (RGB) वैल्यू इस्तेमाल होंगी.

चुनाव सुधारों की कड़ी में नया कदम

आयोग (Election Commission of India) ने कहा कि यह बदलाव पिछले छह महीनों में लागू किए गए 28 सुधारों का हिस्सा है. इन सुधारों का मकसद चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और मतदाताओं (Voters) के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है.