VIDEO: मुंबई के मरोल में गैस पाइपलाइन लीक से लगी भीषण आग, बाइक, रिक्शा और एक कार जलकर राख, 3 लोग जख्मी

मुंबई के मरोल इलाके में बीती रात एक हादसा हो गया . यहां गैस पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से भीषण आग लग गई, जिसमें एक बाइक, रिक्शा और कार जलकर राख हो गईं. आग की चपेट में आने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दमकल विभाग के एडीएफओ एसके सावंत ने बताया कि उन्हें रात करीब 12:30 बजे आग लगने की सूचना मिली. घटना स्थल पर पहुंचने के बाद यह पता चला कि बीएमसी का काम चल रहा था, जहां आग लगी थी. सूचना देने वालों ने यह भी बताया कि हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Fire Video: मुंबई के जोगेश्वरी में एक हाईराइज बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू!

#WATCH | Mumbai | ADFO SK Sawant says, "We received the fire information at around 12:30 a.m. The incident took place where the BMC work was underway. We have received the first information that three people have been injured and sent for treatment." https://t.co/v5s40zlDtW pic.twitter.com/uT9wLeWzcl

