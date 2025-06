Air India Flight Crash: विमान हादसे के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, जांच के बाद एयर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की; VIDEO

Air India Flight Crash: अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 गुरुवार (12 जून, 2025) को उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद मेघानीनगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस भयावह हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे के बाद लोग गुस्से में हैं.

घटना के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने गुस्से में कहा, "इस हादसे की गहराई से जांच होनी चाहिए. क्या जान की कोई कीमत नहीं है? एयर इंडिया को जिम्मेदारी लेनी होगी और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उड़ान के चंद मिनटों में विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह भी पढ़े: Air India Plane Crash: एयर इंडिया प्लेन क्रैश होने से पहले फ्लाइट में सवार ब्रिटिश यात्रियों का आखिरी वीडियो हुआ वायरल

#WATCH | On the AI-171 plane crash, a local at Ahmedabad Civil Hospital says, "There should be a thorough investigation into how this incident happened. Does life have no value?? It is Air India's responsibility to take action." pic.twitter.com/MPbmkHdelr

— ANI (@ANI) June 13, 2025