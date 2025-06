Israel-Iran Tensions: इज़राइल-ईरान तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी; दी ये अहम सलाह

Israel-Iran Tensions: इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, इज़राइल में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में दूतावास ने सभी भारतीयों से सतर्क रहने और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है.

एडवाइजरी में कहा गया है, "इज़राइल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और इज़राइली अधिकारियों एवं होम फ्रंट कमांड (https://oref.org.il/eng) द्वारा दिए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है. वहीं आगे एडवाइजरी में कहा गया है कृपया अत्यधिक सतर्कता बरतें, देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचें और हमेशा नजदीकी सुरक्षा आश्रयों के पास रहें. यह भी पढ़े: Israel Attacks On Iran: इजरायल का ईरान पर हवाई हमला, अमेरिकी विदेश मंत्री बोले- हम इसमें शामिल नहीं

Advisory

*In view of the prevailing situation in the region, all Indian nationals in Israel are advised to stay vigilant and adhere to the safety protocols as advised by the Israeli authorities and home front command (https://t.co/033m9px3sR).

*Please exercise caution, avoid…

— India in Israel (@indemtel) June 13, 2025