Mahakumbh Stampede Video: महाकुंभ में मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत की आशंका, कई जख्मी, PM मोदी ने एक घंटे के अंदर दूसरी बार सीएम योगी से की बात

Mahakumbh Stampede Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बुधवार को मौनी अमावस्या स्नान से पहले ही भगदड़ मच गई. इस हादसे में करीब दस से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई है. वहीं 30 महिलाएं घायल हो गईं. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं हादसे के बाद पीएम मोदी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री ने सीएम योगी से एक घंटे में दो बार फोन पर बात की.

दरअसल गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम से लगभग एक किलोमीटर दूर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बैरिकेड्स टूट गए और इसके कारण भीड़ में भगदड़ मच गई. यह भी पढ़े: Maha Kumbh Stampede: महाकुंभ मेले में भगदड़ जैसी स्थिति बनी, कुछ लोग घायल; अमृत स्नान स्थगित

#WATCH | Prayagraj | Pilgrims continue to take holy bath at Triveni Sangam on Mauni Amawasya during Mahakumbh

A pilgrim says, "I have been here since 5th January. The Police and Administration are taking care of everything." pic.twitter.com/aBc97CypQw

— ANI (@ANI) January 29, 2025