Indian Stock Market: लाल निशान में बंद शेयर बाजार, आईटी शेयरों में हुई बिकवाली

नई दिल्ली, 3 अप्रैल : भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को लाल निशान में बंद हुआ. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 322 अंक या 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,295 और निफ्टी 82 अंक की गिरावट के साथ 23,250 पर था. बाजार में गिरावट की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जवाबी टैरिफ लगाए जाने को माना जा रहा है.

लार्जकैप के उलट मिडकैप और स्मॉलकैप में खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 108 अंक या 0.21 प्रतिशत की तेजी केसाथ 52,162 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 93 अंक या 0.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ 16,255 पर बंद हुआ. यह भी पढ़ें : एफएमआर बाधित करने की योजना नहीं,प्रतिबंध अवैध गतिविधि रोकने के लिए: वीके सिंह

सेक्टरोल आधार पर पीएसयू बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक और कमोडिटीज इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं. ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा गिरने वाले इंडेक्स थे. व्यापक बाजार का रुझान सकारात्मक था. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,813 शेयर हरे निशान में, 1,169 शेयर लाल निशान में और 141 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए हैं.

सेंसेक्स पैक में पावर ग्रिड, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, टाइटन, एक्सिस बैंक, एसबीआई,अदाणी पोर्ट और एचयूएल टॉप गेनर्स थे. टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप लूजर्स थे.

पीएल कैपिटल- प्रभुदास लीलाधर में एडवाइजरी प्रमुख, विक्रम कसात ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ. फार्मा शेयरों में खरीदारी हुई, जबकि आईटी शेयरों में दबाव देखा गया.

