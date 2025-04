Hyderabad Hit-and-Run: बाईक को टक्कर मारकर भागी कार, 19 वर्षीय बी फार्मेसी छात्रा की मौत

हैदराबाद के कोहेड़ा इलाके में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. 19 वर्षीय बी फार्मेसी की छात्रा स्पंदना की एक हिट एंड रन दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा अब्दुल्लापुरमेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, जब एक तेज रफ्तार स्कोडा कार ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी और घटनास्थल से फरार हो गई.

घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार कार का पीछा किया और चालक को हिरासत में ले लिया. दुर्घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया है.

#Hyderabad :

A woman B Pharmacy student died, another man injured, after a speeding car hits their vehicle and fled away.

A #HitAndRun incident occurred in #Koheda, in the #Abdullapurmet police station limits.

A #Speeding Skoda car rammed into a two-wheeler, and fled the… pic.twitter.com/KYXrRAghCT

