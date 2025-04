Ambedkar Jayanti 2025: दिल्ली में 14 अप्रैल को घोषित हुई सार्वजनिक छुट्टी, LG ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. यह निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) द्वारा लिया गया है और इसे लेकर आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अवकाश सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में लागू रहेगा. इसका मतलब है कि 14 अप्रैल को दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे.

अधिसूचना में साफ तौर पर लिखा है कि 14 अप्रैल, सोमवार को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में अवकाश रहेगा. यह आदेश उपराज्यपाल के निर्देश पर और उनके नाम पर जारी किया गया है.

