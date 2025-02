Chunchuna Village: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित चुचुना गांव में आजादी के बाद पहली बार घर-घर पंहुचा नल से स्वच्छ पानी, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस; VIDEO

Chunchuna Village Gets Clean Water For First Time: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का कहर इस कदर है कि कुछ गांव के लोगों को पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा था. लेकिन जल जीवन मिशन योजना के तहत यहां आजादी के बाद पहली बार स्वच्छ पानी मिलना शुरू हो पाया. जिसको लेकर गांव के लोग काफी खुश हैं. इस गांव का नाम हैं चुचुना गांव. जो बालरामपुर जिले के कुर्मी विकासखंड में आता हैं

इस गांव में करीब 100 घरों की आबादी है.गांव के लोगों में एक निवासी ने कहा, 'पानी दूर-दूर से लाना पड़ता था. अब सरकार ने पानी मुहैया करा दिया है, तो हमें काफी राहत मिली है.' गांव वाले बताते हैं कि उन्हें कई किलोमीटर चलकर पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता था, जो बेहद सीमित होता था. इससे हर रोज की जिंदगी में काफी समस्याएं आती थी.

#WATCH | Balrampur, Chhattisgarh | Chunchuna village in Kusmi development block gets access to clean drinking water under the Jal Jeevan Mission scheme for the first time after Independence.

Chunchuna village, which was once a naxal-affected village, is situated on the border… pic.twitter.com/7gVP1mnnhL

— ANI (@ANI) February 2, 2025