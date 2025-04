Zaheer Khan-Sagarika Baby News:  सागरिका घाटगे और ज़हीर खान बने माता-पिता, बेटे का नाम रखा फतेहसिंह खान (View Pics)

Zaheer Khan (Photo Credits: Instagram)

Zaheer Khan-Sagarika Baby News: बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया से एक खुशखबरी सामने आई है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ज़हीर खान और एक्ट्रेस सागरिका घाटगे माता-पिता बन गए हैं. इस कपल ने बुधवार को एक प्यारे से बेटे का स्वागत किया है और अपने बेटे का नाम ‘फतेहसिंह खान’ रखा है. सागरिका और ज़हीर ने एक जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए इस खुशी को दुनिया के साथ साझा किया. दोनों ने अपने बेटे के साथ खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली फोटो शेयर की, जिसमें ज़हीर अपने बेटे को गोद में लिए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सागरिका उन्हें पीछे से प्यार से थामे बैठी हैं.

पोस्ट के कैप्शन में कपल ने लिखा, "With love, gratitude and divine blessings we welcome our precious little baby boy, Fatehsinh Khan." इस खुशखबरी के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया. एक्टर अंगद बेदी ने कमेंट किया, “Waheguru.” हरभजन सिंह ने लिखा, “Congratulations to you both. Waheguru Meher Kare.” वहीं, प्रज्ञा कपूर और डायना पेंटी सहित कई सेलेब्स ने उन्हें शुभकामनाएं दीं.

माता-पिता बनें सागरिका घाटगे और ज़हीर खान:

बता दें कि सागरिका घाटगे और ज़हीर खान ने साल 2017 में शादी की थी और दोनों की जोड़ी फैंस के बीच काफी पसंद की जाती है. अब उनके परिवार में नए सदस्य की एंट्री ने उनकी खुशी को दोगुना कर दिया है.