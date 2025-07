VIDEO: नाशिक में उफनती गोदावरी नदी के बीच फंसा युवक, पिलर को पकड़कर कई देर तक रहा खड़ा, लोगों ने जान पर खेलकर बचाई जान

नाशिक, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में जोरदार बारिश हो रही है, नाशिक में गोदावरी नदी उफान पर है, ऐसे में गोदावरी नदी से एक बड़ी घटना सामने आई है. जहांपर एक युवक नदी के बीचों बीच फंस गया. नदी काफी तेज बहाव में बह रही थी और युवक अपनी जान को मुट्ठी में लेकर एक पिलर को पकड़कर खड़ा था. कई देर तक युवक पिलर को पकड़कर था. इसके बाद स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी जान पर खेलकर युवक की जान बचाई. रस्सी के सहारे कुछ लोग नदी में उतरे और रस्सी से इस युवक की जान बचाई. बता दें की गोदावरी नदी उफान पर है और नदी के किनारे के सभी मंदिर पानी में डूब चुके है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

नदी से युवक की बचाई

#WATCH | #Nashik: A youth got stuck in flood water in Ramkund area on Saturday evening due to increased water release from the Godavari riverbed. Local youth and rescue team pulled him out safely after half an hour of effort.#NashikNews #Maharashtra #MaharashtraRains pic.twitter.com/xPwXDI0JL0

