क्या आपको भी e-PAN Card डाउनलोड करने के लिए कोई ईमेल आया है? रुकिए, किसी भी लिंक, कॉल और SMS का जवाब न दें

e‑PAN Phishing Email: अगर आपको हाल ही में अपने इनबॉक्स में ऐसा ईमेल मिला है जिसमें लिखा है कि "यहां क्लिक करें और अपना ई-पैन कार्ड तुरंत डाउनलोड करें", तो सावधान हो जाइए. सरकार की पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने साफ कहा है कि ऐसे सभी ईमेल फर्जी हैं. 6 जुलाई 2025 को जारी अलर्ट में पीआईबी ने कहा कि जालसाज आयकर विभाग से होने का दिखावा करके ये ईमेल भेज रहे हैं. ताकि लोग झांसे में आकर अपनी निजी और बैंकिंग जानकारी दे दें. इन ईमेल में आपको बिल्कुल असली लोगो, आधिकारिक टोन और स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड गाइड मिलेगा, लेकिन असली मकसद आपकी निजी जानकारी और पासवर्ड चुराना है.

