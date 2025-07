FACT CHECK: क्या भारत सरकार ने हेल्थ मिनिस्ट्री का लिंक्डइन अकाउंट बनाया है? PIB ने जारी किया अलर्ट, ठगी से बचने के लिए पढ़ें जरूरी बातें

Is the Ministry of Health on LinkedIn: अगर आप भी सोशल मीडिया खासकर लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. हाल ही में पीआईबी फैक्ट चेक ने एक फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा किया है. दरअसल, किसी ने लिंक्डइन पर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नकली प्रोफाइल बना दिया था, जो हूबहू असली लग रहा था. इस फर्जी अकाउंट में न सिर्फ मंत्रालय का नाम इस्तेमाल किया गया, बल्कि उसका आधिकारिक लोगो और पहचान भी जोड़ दी गई थी. पीआईबी ने खुद इस मामले को सामने लाकर साफ कर दिया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट नहीं है.

यानी जो भी अकाउंट लिंक्डइन पर दिख रहा है, वो पूरी तरह फर्जी है और इसका मकसद लोगों को भ्रमित करना हो सकता है.

🚫These #fake LinkedIn profiles are impersonating the Ministry of Health and Family Welfare.#PIBFactCheck

📌 Such accounts can spread misleading or false information.

⚠️ Do not trust or interact with them.

✅ Always cross-check updates with official government sources.… pic.twitter.com/gkinZIeeFd

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 29, 2025