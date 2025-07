Viral Video: वफादार डॉगी बना ड्राइवर! नन्ही फ्रेंड को रोज स्कूल से लेने जाता है प्यारा कुत्ता, देखें वायरल वीडियो

क्या आपने कभी ऐसी स्कूल बस देखी है जिसके चार पैर हों और एक प्यारी सी पूंछ हो जो हमेशा हिलती रहती हो? अगर नहीं, तो मिलिए चीन के बार्टन से. बार्टन कोई आम लैब्राडोर डॉग नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ही खास ड्यूटी पर है. वह हर दिन अपनी नन्ही मालकिन को स्कूल से घर लाने के लिए एक अनोखी गाड़ी खींचता है.

यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है.

वीडियो में दिख रही यह घटना पूरी तरह सच्ची है. इस प्यारी बच्ची के पिता ने अपने हाथों से यह लकड़ी की गाड़ी (कार्ट) बनाई है. उन्होंने ही अपने वफादार डॉग बार्टन को इसे सुरक्षित तरीके से खींचने की ट्रेनिंग दी है. जैसा कि वेरिफाइड सोर्स बताते हैं, बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिता हमेशा उनके साथ-साथ चलते हैं.

Dog picks up a little girl from school every day with a car made by het father.. 😊 pic.twitter.com/ydMbgxLK3T

