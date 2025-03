VIDEO: वफादारी हो तो ऐसी! 12 फीट लंबे कोबरा सांप से 40 मिनट तक लड़ा पिटबुल, परिवार की रक्षा कर खुद की गंवाई जान

कर्नाटक के हासन जिले के कट्टया गांव में एक वफादार पिटबुल ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मालिक और खेत में काम कर रहे मजदूरों को एक जहरीले कोबरा से बचाया. इस लड़ाई में 6 वर्षीय पिटबुल भीमा ने 12 फुट लंबे कोबरा को 11 टुकड़ों में काट डाला, लेकिन अंततः वह खुद भी अपनी जान गंवा बैठा.

यह घटना कट्टया गांव के रहने वाले नागरिक इंजीनियर और राशन दुकान चलाने वाले शमंथ गौड़ा के फार्महाउस की है. बुधवार दोपहर करीब 3:15 बजे कोबरा उनके पोल्ट्री फार्म में घुसने की कोशिश कर रहा था. उस समय वहां कुछ मजदूर और उनके बच्चे खेल रहे थे. कोबरा नारियल की सूखी पत्तियों के नीचे छिपा हुआ था. पहले डोबरमैन नस्ल की मादा कुतिया रूबी ने उस पर हमला किया, लेकिन तभी भीमा ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी.

गौड़ा ने बताया, "सांपों से लड़ना भीमा के लिए नया नहीं था. उसने पहले भी हमारे खेत में करीब 15 जहरीले सांप मारे थे. वह इतना ताकतवर था कि तेंदुए तक को खेत में घुसने नहीं देता था."

#Karnataka | A pit bull dog saved a family and labourers from being attacked by a cobra and died after a 40-minute fight. Before dying, six-year-old Bheema cut the 12-foot-long cobra into 11 pieces.

