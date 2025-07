हथिनी ने रेलवे ट्रैक पर दिया बच्चे को जन्म, करीब दो घंटे तक रुकी रही ट्रेन, देखें इस घटना का Viral Video

Elephant Gives Birth on Railway Track: जंगल में बच्चे को जन्म देते जानवरों (Animals) के कुछ वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन इन दिनों झारखंड (Jharkhand) से एक दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को खासा प्रभावित कर दिया है. दरअसल, एक गर्भवती हथिनी (Elephant) ने रेलवे ट्रैक (Railway Track) पर बच्चे को जन्म दिया, जिसके चलते उस रूट पर करीब दो घंटे तक ट्रेन रुकी रही. ट्रेन को इसलिए रोक कर रखा गया, ताकि एक जंगली हथिनी अपने बच्चे को रेलवे ट्रैक पर सुरक्षित जन्म दे सके. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसमें जन्म के बाद हथिनी को उसके बच्चे के साथ ट्रैक से सुरक्षित निकलते हुए देखा गया.

इस वीडियो को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने इस घटना को संवेदनशीलता की जीवंत मिसाल बताते हुए कैप्शन में लिखा है- जहां आमतौर पर हमें इंसान और वन्यजीव संघर्ष की खबरें सुनने को मिलती हैं, वहीं यह दृश्य मानवीय करुणा और वन्यजीवों के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का बेहतरीन उदाहरण है.

हथिनी ने रेलवे ट्रैक पर दिया बच्चे को जन्म

Beyond the news of human-animal conflicts, happy to share this example of human-animal harmonious existence.

A train in Jharkhand waited for two hours as an elephant delivered her calf. The 📹 shows how the two later walked on happily.

Following a whole-of government approach,… pic.twitter.com/BloyChwHq0

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) July 9, 2025