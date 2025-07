Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Aage? तमिलनाडु प्रीमियर लीग में आईड्रीम तिरुप्पुर तमीज़हंस बनाम डिंडीगुल ड्रैगन्स मुकाबले पर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

Photo Credits: @TNPL-X

Tamil Nadu Premier League 2025, IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons Final Match 2025 Satta Bazar Favourite Team: तमिल नाडु प्रीमियर लीग (Tamil Nadu Premiere League) 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 6 जुलाई को डिंडीगुल ड्रैगन्स बनाम आईड्रीम तिरूप्पुर तमीज़हंस (Dindigul Dragons vs idream Tiruppur Tamizhans) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डिंडीगुल (Dindigul) के एनपीआर कॉलेज ग्राउंड (NPR College Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:15 बजे से खेला जाएगा. पिछले सीजन की चैंपियन डिंडीगुल ड्रैगन्स फिर से फाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि आईड्रीम तिरुप्पुर तमीज़हंस ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी जगह बनाई है. डिंडीगुल ड्रैगन्स की कमान इस बार रविचंद्रन आश्विन (R Ashwin) के हाथों में हैं वही दुसरी तरफ आईड्रीम तिरूप्पुर तमीज़हंस की कप्तानी रविश्रीनिवासन साई किशोर (Ravisrinivasan Sai Kishore) करेंगे.

इस सीजन में जब ये दोनों टीमें भिड़ी थीं, तो आईड्रीम तिरुप्पुर तमीज़हंस ने बाजी मारी थी. हालांकि, पिछले सीजन के क्वालिफायर 2 में डीगुल ड्रैगन्स ने आईड्रीम तिरुप्पुर तमीज़हंस को हराया था. क्या इस बार आईड्रीम तिरुप्पुर तमीज़हंस उस हार का बदला ले पाएगी? आंकड़े डीगुल ड्रैगन्स को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन आईड्रीम तिरुप्पुर तमीज़हंस की हालिया फॉर्म उन्हें खतरनाक बनाती है.

डिंडीगुल की एनपीआर कॉलेज ग्राउंड की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन तेज गेंदबाजों को भी अच्छी मदद मिलती है. पिच खासकर मिडिल ओवर्स में स्पिनरों के लिए भी मददगार हो सकती है. दोनों टीमों की मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए यह एक हाई-स्कोरिंग फाइनल हो सकता है.

आईड्रीम तिरुप्पुर तमीज़हंस बनाम डिंडीगुल ड्रैगन्स मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि आईड्रीम तिरुप्पुर तमीज़हंस बनाम डिंडीगुल ड्रैगन्स (DD vs IDTT) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम फेवरेट चल रही है. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.