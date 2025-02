Bangladesh Cox’s Bazar Air Force Base Attack: बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एयरफोर्स बेस पर हमला, एक की मौत, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

Bangladesh Cox’s Bazar Air Force Base Attack: बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी तटीय क्षेत्र कॉक्स बाजार में स्थित बांग्लादेश एयरफोर्स (BAF) बेस पर सोमवार को अचानक हमला हुआ. यह हमला समीपवर्ती समिति पारा क्षेत्र से किया गया, जिसकी पुष्टि आईएसपीआर (इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस) ने की है.

आईएसपीआर की असिस्टेंट डायरेक्टर आयशा सिद्दीका ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि "बांग्लादेश एयरफोर्स इस स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है."

कॉक्स बाजार के जिला आयुक्त मोहम्मद सालाहुद्दीन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं." उन्होंने आगे कहा कि "संघर्ष के कारणों की गहन जांच की जाएगी और दोनों पक्षों के साथ चर्चा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे."

#BREAKING: One killed and several others injured in Bangladesh Air Force base attack in Cox’s Bazar when a group of unidentified miscreants launched an attack on the BAF base from Samiti Para leading to a confrontation. Bangladesh Air Force is trying to control the situation. pic.twitter.com/CQA3Oif1GU

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 24, 2025