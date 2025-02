Justin Trudeau on Trump: हमारा देश और खेल दोनों ही नहीं छीन सकते...अमेरिका को हराने के बाद ट्रूडो ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी

बोस्टन, मैसाचुसेट्स में आयोजित 4 नेशन्स फेस-ऑफ चैंपियनशिप के फाइनल में कनाडा ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 3-2 से हराया. कनाडा के लिए निर्णायक गोल ओवरटाइम में कॉनर मैकडेविड ने किया, जिससे टीम को जीत मिली. इस मैच के दौरान, कनाडा के नाथन मैकिनन और सैम बेनेट ने भी गोल किए, जबकि अमेरिका के लिए ब्रैडी टकाचुक और जेक सैंडरसन ने स्कोर किया.

इस जीत के बाद, कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, "आप हमारे देश को नहीं ले सकते — और आप हमारे खेल को भी नहीं ले सकते." यह टिप्पणी ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी.

You can’t take our country — and you can’t take our game.

