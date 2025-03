SL W vs NZ W 3rd T20I 2025Key Players To Watch Out: श्रीलंका महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला तीसरे टी20 में ये दिग्गज मचाएंगे तांडव, इन खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 18 मार्च(मंगलवार) को मुकाबला डुनेडिन (Dunedin) के यूनिवर्सिटी ओवल (University Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 2:45 AM से खेला जाएगा. दोनों टीमों के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ही इस मुकाबले का नतीजा निर्भर करेगा. आइए जानते हैं उन प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में, जिन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी. यह भी पढ़ें: श्रीलंका महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला खेला जाएगा निर्णायक टी20 मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दोनों टीमों के पास बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अनुभव और संतुलन के मामले में मजबूत नजर आ रही है. हालांकि, चमारी अथापथु और हर्षिता समरविक्रमा अगर लय में आ गईं, तो श्रीलंका मैच में उलटफेर कर सकती है. कुल मिलाकर, यह मुकाबला मुख्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा.

1. सुजी बेट्स (न्यूजीलैंड): न्यूजीलैंड की अनुभवी बल्लेबाज सुजी बेट्स का फॉर्म टीम के लिए बहुत मायने रखता है. सुजी अपनी शानदार तकनीक और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं. पावरप्ले के दौरान अगर सुजी बेट्स टिक गईं, तो न्यूजीलैंड की टीम को अच्छी शुरुआत मिल सकती है। उनकी मौजूदगी से न्यूजीलैंड का स्कोर बड़े लक्ष्य की ओर जा सकता है.

2. जेस केर (न्यूजीलैंड): जेस केर अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं. शुरुआती ओवरों में उनकी लाइन और लेंथ बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. अगर जेस ने शुरुआती विकेट झटके, तो श्रीलंका की बल्लेबाजी दबाव में आ सकती है.

3. ईडन कार्सन (न्यूजीलैंड): ईडन कार्सन न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण की रीढ़ हैं. मिडल ओवर्स में उनकी सटीक गेंदबाजी से रनगति पर लगाम लग सकती है. अगर कार्सन ने अपनी गेंदबाजी से चमारी अथापथु और हर्षिता समरविक्रमा जैसी बल्लेबाजों को बांध दिया, तो श्रीलंका की पारी पटरी से उतर सकती है.

4. चमारी अथापथु (श्रीलंका): श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथु टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत हैं. उनके बल्ले से रन निकलना श्रीलंका की जीत की राह खोल सकता है. चमारी आक्रामक अंदाज में खेलती हैं और अगर उन्होंने पावरप्ले में तेजी से रन बनाए, तो न्यूजीलैंड पर दबाव बन सकता है.

5. हर्षिता समरविक्रमा (श्रीलंका): हर्षिता समरविक्रमा ने पिछले कुछ मैचों में शानदार बल्लेबाजी की है. मिडल ओवर्स में उनका टिककर खेलना और तेजी से रन जोड़ना श्रीलंका के लिए फायदेमंद हो सकता है. अगर हर्षिता ने लंबी पारी खेली, तो श्रीलंका को बड़े स्कोर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता.

6. मल्की मदारा (श्रीलंका): मल्की मदारा श्रीलंका के गेंदबाजी आक्रमण की अहम कड़ी हैं. डेथ ओवर्स में उनकी सटीक यॉर्कर और विविधता भरी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है. अगर मल्की ने अंतिम ओवरों में रनगति पर लगाम लगाई, तो श्रीलंका को जीत का मौका मिल सकता है.