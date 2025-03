SL W vs NZ W 3rd T20I 2025 Preview: श्रीलंका महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला खेला जाएगा निर्णायक टी20 मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 18 मार्च(मंगलवार) को मुकाबला डुनेडिन (Dunedin) के यूनिवर्सिटी ओवल (University Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 2:45 बजे से खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. पहले टी20 में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया. लेकिन दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड महिला टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए श्रीलंका को 7 विकेट से हराया. अब सीरीज के तीसरे मुकाबले पर सभी की निगाहें हैं. इस मैच को दोनों टीमें हर हाल में जीतना चाहेंगी और सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच तीसरा टी20, जीतने वाली टीम सीरीज पर जमाएगी कब्जा, जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टी20 में न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (SL W vs NZ W T20I Head To Head Records): न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच अब तक कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से न्यूजीलैंड महिला टीम ने 14 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका महिला टीम केवल 2 मैच ही जीत पाई है. दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 8 मई 2010 को खेला गया था. हाल ही में इन दोनों के बीच आखिरी मुकाबला 16 मार्च 2025 को हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन किया. अब तक कोई मुकाबला टाई या बिना नतीजे के खत्म नहीं हुआ है.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला तीसरे टी20 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी (SL W vs NZ W Key Players To Watch Out): सुजी बेट्स, जेस केर, ईडन कार्सन, चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा, मल्की मदारा ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(SL W vs NZ W Mini Battle): श्रीलंका के स्टार गेंदबाज इनोशी प्रियदर्शनी और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सुजी बेट्स के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, चमारी अथापथु बनाम ब्री इलिंग भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला तीसरा टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 18 मार्च भारतीय समयानुसार सुबह 2:45 बजे से डुनेडिन के यूनिवर्सिटी ओवल में खेला जाएगा. जबकि टॉस का समय इससे आधे घंटे पहले होगा.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला तीसरा टी20 2025 मैच का स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट कहां और कैसे देखें?

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स टेन नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा फैनकोड, सोनी लिव और प्राइम वीडियो ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग का लुफ्त उठा सकते हैं.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला तीसरा टी20 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

न्यूज़ीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सुजी बेट्स (कप्तान), जॉर्जिया प्लिमर, एम्मा मैकलियोड, ब्रुक हॉलिडे, इज़ी शार्प, मैडी ग्रीन, जेस केर, फ्लोरा डेवोनशायर, पॉली इंगलिस (विकेटकीपर), ईडन कार्सन, ब्री इलिंग

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: चमारी अथापथु (कप्तान), विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), मनुदी नानायक्कारा, सुगंधिका कुमारी, इनोशी प्रियदर्शिनी, अचिनी कुलसुरिया, मल्की मदारा।