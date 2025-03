Punjab Shocker: सावधान! मोमोज फैक्ट्री में मिला कुत्ते का कटा हुआ सिर, जांच के लिए पशु चिकित्सा विभाग को भेजा गया मांस (Watch Video)

Punjab Shocker: पंजाब के मोहाली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मोमोज फैक्ट्री के फ्रिज में कुत्ते का सिर मिलने से हड़कंप मच गया. यह फैक्ट्री जिला के मट्टौर गांव में स्थित है. यहां से चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में मोमोज और स्प्रिंग रोल की सप्लाई की जाती थी. रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा. अधिकारियों के मुताबिक, विभाग को लंबे समय से यहां गंदगी और अस्वच्छ तरीके से खाने की चीजें बनाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं.

जब छानबीन की गई तो फ्रिज से कुत्ते का सिर बरामद हुआ, जबकि उसके शरीर का बाकी हिस्सा गायब था. इससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं इसका इस्तेमाल मोमोज या अन्य खाद्य पदार्थों में तो नहीं किया गया. हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

If you eat Momos and Spring Rolls from street food vendors in Mohali, make sure to watch this video! Visuals from Mataur, Mohali, show locals raiding a place where momos and spring rolls were being prepared. These items were being supplied to various fast food stalls across… pic.twitter.com/r5nnGgymSj

Billa (Tomcat) head used for making Chicken Momos? Another video from Mataur goes viral, where a person alleges that a tomcat’s head is being used instead of chicken, and non-veg momos are made from this flesh. Another media report suggests that it was actually a dog’s head. The… https://t.co/PKYYHRPZgz pic.twitter.com/r0wbe02N9B

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) March 18, 2025