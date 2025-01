Sri Lanka vs Australia, 1st Test Day 2 Stumps Scorecard: दूसरे दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 654 रनों पारी की घोषित, उस्मान ख्वाजा ने जड़ा टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक; यहां देखें दूसरे दिन के खेल का स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team 1st Test 2025 Day 2 Stumps Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 29 जनवरी से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गॉल (Galle) के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम (Galle International Stadium) में खेला जा रहा है. टीम इंडिया (Team India) के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 जीतने के बाद, ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम द्विपक्षीय श्रृंखला (टेस्ट और वनडे) के लिए श्रीलंका की यात्रा पर हैं. देशों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ चल रही ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 ​​का हिस्सा हैं. ऑस्ट्रेलिया पहले ही दक्षिण अफ्रीका के साथ ग्रैंड फ़िनाले के लिए क्वालीफाई कर चुका है. इस सीरीज में श्रीलंका की कमान धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) के हाथों में हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई स्टीव स्मिथ (Steven Smith) कर रहे हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की टीम ने 15 ओवरों में तीन विकेट खोकर 44 रन बना लिए हैं. Usman Khawaja New Record: उस्मान ख्वाजा ने श्रीलंकाई धरती पर बना डाला बड़ा रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को छोड़ा पीछे

यहां देखें पहले दिन के खेल का स्कोरकार्ड:

Australia are well ahead in Galle at the moment https://t.co/NGLHwMCAiW #SLvAUS pic.twitter.com/1fC0razXZn

Just about the perfect day for Australia in Galle 👏

After declaring on 6/654, they took three early wickets to leave Sri Lanka 3/44 at stumps on Day 2 #SLvAUS pic.twitter.com/0mi4lPx3Jl

— 7Cricket (@7Cricket) January 30, 2025