New Zealand vs Pakistan, 4th T20I Match Pitch Report And Weather Update: नेपियर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या पाकिस्तान की घातक गेंदबाज करेंगे सीरीज में वापसी, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 1st ODI Match: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला कल यानी 29 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नेपियर (Napier) के मैकलीन पार्क स्टेडियम (McLean Park Stadium) में भारतीय समयानुसार देर रात 3:30 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली गई. न्यूजीलैंड की टीम ने 4-1 से यह सीरीज अपने नाम कर ली. अब वनडे सीरीज (ODI Series) में पाकिस्तान की टीम अपनी लाज बचना चाहेगी. इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) कर रहे हैं. New Zealand vs Pakistan, 1st ODI Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पाकिस्तान की टीम वनडे टीम टी20 से बिलकुल अलग हैं. टीम में कई सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है. कप्तान मोहम्मद रिजवान,बाबर आजम और तेज गेंदबाज हारिस रउफ भी टीम में लौटे हैं जिससे पाकिस्तान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी मजबूत हुई है. इस सीरीज़ में पाकिस्तान के पास अपना वनडे रिकॉर्ड सुधारने का अच्छा मौका है, जबकि न्यूजीलैंड अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगा.

दोनों टीमें 29 मार्च से वनडे सीरीज में टकराएंगी. वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में दो दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की वापसी होगी. ये दोनों धुरंधर टी20 टीम का हिस्सा नहीं थे.चैंपियंस ट्रॉफी में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया था. पाकिस्तान की टीम सलमान अली आगा की कप्तानी में न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज खेलने गई थी. इस टी20 सीरीज में युवा खिलाड़ियों को मौका मिला था. दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs NZ Head To Head)

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 119 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 61 मुकाबले अपने नाम किए है. न्यूजीलैंड की टीम को 54 मैच में जीत हासिल हुई है, जबकि 3 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला और 1 मैच बराबरी पर रहा हैं.

पिच रिपोर्ट (NZ vs PAK Pitch Report)

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला वनडे मुकाबला नेपियर में खेला जाएगा. नेपियर के मैक्लीन पार्क स्टेडियम की पिच गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को समान रूप से मदद देती है. शुरुआती ओवरों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिलती है. यह पिच न्यूजीलैंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी पिचों में से एक है, जहां बल्लेबाजों को अच्छे रन बनाने की संभावना रहती है. शुरुआत में गेंद तेज और उछाल के साथ मूव करती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए खेलना कठिन हो सकता है. आगे चलकर लेकिन गेंदबाजों के लिए भी चुनौतियां मौजूद रहती हैं. हवा में मूवमेंट भी तेज गेंदबाजों के लिए लाभकारी साबित होती है.

इस ग्राउंड पर आखिरी वनडे 2023 के अंत में खेला गया था. तब मेजबान न्यूजीलैंड की टीम मेहमान बांग्लादेश के खिलाफ 98 पर ऑलआउट हो गई थी. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

मौसम का हाल (NZ vs PAK Weather Update)

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला वनडे मुकाबला नेपियर में खेला जाएगा. मैच के दौरान हल्की बारिश की संभावना है.शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. मैक्लीन पार्क में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा. जो पेसर्स के लिए अनुकूल होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: विल यंग, ​​मार्क चैपमैन, निक केली, हेनरी निकोल्स, नाथन स्मिथ, डेरिल मिशेल, मिशेल हे (विकेट कीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकब डफी, बेन सियर्स, विलियम ओरोर्के.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, बाबर आजम, खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेट कीपर), सलमान आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर.