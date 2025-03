SA vs NZ, Champions Trophy 2025 Semi-Final Live Toss & Scorecard: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, दक्षिण अफ्रीका करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

South Africa National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल 05 मार्च(बुधवार) को लाहौर(Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका पहले गेंदबाजी करेगी. दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल तिहत्तर वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने बयालीस मैच जीते हैं, न्यूजीलैंड ने छब्बीस मैच जीते हैं और पांच मुकाबले बेनतीजा रहे हैं. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड होगी काटें की टक्कर, ऐसे बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम

न्यूज़ीलैंड ने जीता टॉस

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रयान रिकेल्टन, टेम्बा बावुमा (कप्तान), रासी वान डेर डुसेन, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), डेविड मिलर, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, मार्को जानसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

Toss 🪙:

🇳🇿 New Zealand won the toss and have elected to bat first 🏏.

🇿🇦 One change for South Africa as Temba Bavuma returns to fitness and replaces Tristan Stubbs at the top of the order.#WozaNawe #BePartOfIt #ChampionsTrophy #NZLvSA pic.twitter.com/hrR8DqxqsF

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) March 5, 2025