How To Buy IND vs ENG 5th T20I 2025 Tickets: भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20 मैच के टिकटों में देरी से फैंस हैरान, जानें कब और कैसे खरीदें वानखेड़े स्टेडियम के लिए टिकट

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला 02 फ़रवरी(रविवार) को मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जाएगा. भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टी20 सीरीज ने क्रिकेट प्रेमियों में खासा रोमांच पैदा कर दिया है. दोनों टीमों के बीच मुकाबले में लगातार उथल-पुथल देखने को मिल रही है, खासकर तब जब बात भारत के ICC टी20 वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों के मैदान पर खेलने की हो. भारतीय दर्शक इन खिलाड़ियों को अपने घर में खेलते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन एक समस्या जो बार-बार सामने आई है, वह है टिकटों की ऑनलाइन बिक्री में देरी. यह भी पढ़ें: इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में हार्दिक पंड्या ने रचा इतिहास, यह खास कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय

यहां देखें निराश फैंस का रिएक्शन

@lifeindistrict when will you start selling Ind vs Eng 5th t20 tickets? After 2nd feb?

Seems like they sold it in black market

@lifeindistrict when are the tickets for Ind vs Eng T20 5th Match at Mumbai going on SALE? pic.twitter.com/nk3r5AwHLH

Coming soon or already sold out? pic.twitter.com/HiRXmO6xyB

Tomorrow there is a match in wankhede and its still showing coming soon! What is the issue? @lifeindistrict @carebydistrict @zomato @Paytm @BCCI

And I have been trying since last 10 days! There is no sign of buying any ticket yet. pic.twitter.com/rE7UDy5mT0

— Vishal Parmar (@vishal_blogger) February 1, 2025