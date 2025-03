फर्जी India Post मैसेज से सावधान! 12 घंटे में एड्रेस अपडेट नहीं किया तो लौट जाएगा पार्सल? PIB ने दी चेतावनी

अगर आपको भी India Post के नाम से कोई मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है कि आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो सका और आपको 12 घंटे के अंदर एड्रेस अपडेट करना होगा, तो सतर्क हो जाइए! यह एक फिशिंग स्कैम है, जिससे आपकी पर्सनल और बैंकिंग डिटेल्स चोरी हो सकती हैं.

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने हाल ही में India Post Payments Bank (IPPB) के ग्राहकों को सावधान किया है कि इंडिया पोस्ट कभी भी मैसेज या लिंक भेजकर एड्रेस अपडेट करने के लिए नहीं कहता.

साइबर अपराधी India Post के नाम से एक फर्जी मैसेज भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपका पार्सल गलत एड्रेस के कारण डिलीवर नहीं हो पाया. इसमें एक लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करने को कहा जाता है. जब यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, तो उसे एक नकली India Post वेबसाइट पर ले जाया जाता है. वहां एड्रेस अपडेट करने के लिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और बैंकिंग डिटेल्स भरने को कहा जाता है.

जैसे ही यूजर यह जानकारी भरता है, हैकर्स को उसकी पर्सनल डिटेल्स मिल जाती हैं. कई मामलों में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाए जा सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फर्जी लिंक सिर्फ मोबाइल पर काम करता है, डेस्कटॉप पर नहीं.

🚨 Fake SMS Alert!

Did you receive an SMS with a link urging you to update your delivery address within 12 hours to prevent your product from being returned❓#PIBFactCheck

⚠️Stay cautious! This message is #Fake

✅ @IndiaPostOffice does not send such requests for address… pic.twitter.com/7wxTJkqkHJ

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 5, 2025