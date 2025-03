Viral Video: भीड़ भरी पैसेंजर ट्रेन में शख्स ने युवक को जबरन किया Kiss, गुस्साए लड़के ने कर दी पिटाई

मुंबई, 05 मार्च: एक अजीबोगरीब घटना में एक व्यक्ति को भीड़ भरी ट्रेन के अंदर कथित तौर पर एक अन्य युवक को जबरन चूमने के लिए बेरहमी से पीटा गया. इस घटना को युवक ने रिकॉर्ड किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक उस व्यक्ति से भिड़ जाता है जिसने उसे ट्रेन के अंदर चूमा और फिर उसे उसकी सीट से खींचकर पीटता है. वायरल वीडियो का स्थान और समय अभी तक पता नहीं चल पाया है और हम वीडियो की प्रामाणिकता की गारंटी नहीं देते हैं. इंटरनेट पर आने के बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो पीड़ित ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में दिखाया गया है कि युवक उस व्यक्ति से भिड़ जाता है जिसने कथित तौर पर भीड़ भरी पैसेंजर ट्रेन में उसे जबरन चूमा. यह देखा जा सकता है कि ट्रेन में यात्रियों की भीड़ है और लॉबी में खड़े यात्री और अपनी सीटों पर सो रहे लोग हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: प्रयागराज में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन ने दिया बच्चे को जन्म, दूल्हे ने उसे स्वीकारने से किया इनकार

युवक अपनी निचली बर्थ वाली सीट पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि युवक का आरोप है कि उसने सोते समय उसे जबरदस्ती किस किया और वह भी ट्रेन में मौजूद भीड़ के सामने. उसने यह भी कहा कि जब उसने पूछा कि उसने उसे किस क्यों किया? तो उसने जवाब दिया, "अच्छा लगा कर दिया" उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसे यह कहकर बचा रही है कि "कोई बात नहीं जाने दो" हालांकि, युवक ने मामले को छोड़ने से इनकार कर दिया, उसने कहा कि वह इस मामले को आगे बढ़ाएगा और इस घटिया हरकत के लिए उस व्यक्ति की पिटाई करेगा.

The guy kissed another guy in train while sleeping.

Then said- "maaf kardo, chhod de"

All the bystanders are not even taking this seriously until the man started to get beaten. pic.twitter.com/YtQP3P7cG2

— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) March 4, 2025