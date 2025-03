Viral Video: प्रयागराज में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन ने दिया बच्चे को जन्म, दूल्हे ने उसे स्वीकारने से किया इनकार

एक दूल्हा तब हैरान रह गया जब उसकी दुल्हन को शादी के दो दिन बाद ही प्रसव पीड़ा होने लगी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा. यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई, जहां संगीत, रस्मों और उत्सवों से भरी एक भव्य शादी ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया. दूल्हे के परिवार ने दुल्हन पर अपने लहंगे के नीचे अपने बेबी बंप को छुपाने का आरोप लगाया, ताकि कोई भी उसे देख न सके. एक वायरल वीडियो में दूल्हे की बहन को दुल्हन से जवाब मांगते हुए सुना जा सकता है, वह बच्चे के पिता के बारे में बताने पर जोर दे रही है. "उसने कमर से ऊपर लहंगा पहना हुआ था. तो मुझे बताओ, अगर वह इतना ऊपर लहंगा पहनेगी, तो कोई कैसे समझेगा? हमें लगा कि शायद उसे ठंड लग रही होगी, इसलिए उसने इसे ऐसे ही पहना. हमें कैसे पता चलता कि वह क्या छुपा रही थी?" वह वीडियो में कहती है. यह भी पढ़ें: VIDEO: गरीब पिता ने की बेटी की धूमधाम से शादी की तैयारी, लेकिन लालची दुल्हे के पिता ने कार और 20 लाख रूपए मांगे, नहीं देने पर नहीं पहुंची बारात, रायबरेली के बैंती गांव की घटना

रिपोर्ट के अनुसार दूल्हे के परिवार ने दावा किया कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन अलग-अलग सोए थे, जबकि दुल्हन ने जोर देकर कहा कि वह उससे दूर रहे. दूल्हे की बहन ने कहा, "उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ, इसलिए दुल्हन को यह बताना चाहिए कि बच्चे का पिता कौन है." यह जोड़े 24 फरवरी को विवाह के बंधन में बंध गए और अगले दिन दुल्हन का उसके नए घर में स्वागत किया गया, जहां रिश्तेदारों और मेहमानों की मौजूदगी में पारंपरिक ‘मुंह दिखाई’ की रस्म निभाई गई.

Marriage on 24th

No touch on first night on 25th

She delivers a baby on the 26th

Men being conned into marriages like this has no data or statistic in India. This is absolutely criminalpic.twitter.com/pak52I5EWJ

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) March 3, 2025