Donald Trump on India tariffs: 'भारत 100% ऑटो टैरिफ वसूलता है, अब अमेरिका भी वैसा ही करेगा': ट्रंप ने कई देशों पर अपनाया कड़ा रुख, 2 अप्रैल से कार्रवाई की कही बात

Donald Trump on India tariffs: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत सहित कई देशों पर कड़ा रुख अपनाया है. आज, 5 मार्च को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारत द्वारा ऑटोमोबाइल आयात पर लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, "भारत अमेरिका से आयातित गाड़ियों पर 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, अब अमेरिका भी ऐसे ही जवाब देगा."

उन्होंने ऐलान किया कि 2 अप्रैल से अमेरिका "रिसीप्रोकल टैक्स" (जवाबी कर) लागू करेगा. यानी जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका भी उन पर उतना ही शुल्क लगाएगा.

ये भी पढें: Donald Trump Addresses Joint Session of Congress: ‘अमेरिका इज बैक’: ट्रंप ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित, अपनी सरकार का किया बखान (Watch Video)

Watch | 'India charge us tariffs higher than 100%....April 2, reciprocal tariffs kick in, whatever they charge us, we charge them': #DonaldTrump says in US Congress

Track LIVE updates 🔗 https://t.co/9VoITAY9iy #IndiaUSTies #ReciprocalTariffs pic.twitter.com/O2RRUEaO1d

— The Times Of India (@timesofindia) March 5, 2025