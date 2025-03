Serbia Parliament Chaos: सर्बियाई संसद बना वॉर जोन! विपक्षी सांसदों ने फेंके स्मोक ग्रेनेड, एक नेता को आया स्ट्रोक (Watch Video)

Serbian Parliament Shocking Video: सर्बिया की संसद में मंगलवार को बड़ा बवाल हो गया, जब विपक्षी सांसदों ने सत्र के दौरान स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस फेंक दी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्बियाई संसद का स्प्रिंग सत्र शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने कार्यसूची का विरोध किया और अचानक सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए. कुछ सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी की ओर दौड़ लगाई, तो कुछ ने स्मोक ग्रेनेड और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया. संसद में अंडे और पानी की बोतलें भी फेंकी गईं. इस हंगामे में सत्ताधारी पार्टी की सांसद यास्मिना ओब्रादोविच को स्ट्रोक आ गया, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

हंगामे के बावजूद संसद की कार्यवाही जारी रही, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य बहस करते रहे, जबकि विपक्षी सांसद सीटी और हॉर्न बजाकर विरोध जताते रहे.

JUST IN: 🇷🇸 Chaos in Serbian parliament as opposition sets off smoke grenades and tear gas to protest against the government. pic.twitter.com/DBtOluCmSU

— BRICS News (@BRICSinfo) March 4, 2025