England vs West Indies, 1st ODI Match Toss Update And Live Scorecard: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st ODI Match Toss Update And Live Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 29 मई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में खेला जा रहा हैं. चैंपियन ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की टीम अपना पहला वनडे मुकाबला खेलेगी. इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का एलान कर दिया है. तीन मैच की वनडे सीरीज से हैरी ब्रूक के दौर की शुरुआत होगी. हैरी ब्रूक को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की अगुवाई शाइ होप (Shai Hope) कर रहे हैं. इस बीच वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: England vs West Indies, 1st ODI Match Winner Prediction: इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

Ready and raring to go here at @Edgbaston ! 🏟 🙌 #ENGvWI | #EnglandCricket

Batting first in Birmingham! 🏏

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

The Harry Brook era is here. #ENGvWI #Cricket pic.twitter.com/8OniEyBHf0

🏏 England's playing XI for their 1st ODI against West Indies later today.

इंग्लैंड: बेन डकेट, जेमी स्मिथ, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, ब्रायडन कार्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद.

🚨 Toss News 🚨

West Indies have won the Toss and have decided to Bowl against England 🏏

Here are the Playing XIs for the 1st ODI#ENGvWI | #ODI | #Sportify pic.twitter.com/m9aNUYLzUi

