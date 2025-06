ENG vs WI 1st T20I 2025 Preview: पहले टी20 में वनडे का बदला लेने उतरेगी वेस्टइंडीज, जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी इंग्लैंड; जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Preview: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला 06 जून को चेस्टर-ले-स्ट्रीट (Chester-le-Street) के रिवरसाइड ग्राउंड (Riverside Ground) में खेला जाएगा. तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 3-0 से अपना कब्जा जमा लिया हैं. चैंपियन ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की टीम अपना पहला वनडे मुकाबला खेला. पिछले साल बारबाडोस में इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के पहले मैच के दौरान चोटिल होने के बाद आंद्रे रसेल की टीम में वापसी हुई हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लंबे समय तक खेलने के बाद निकोलस पूरन ने दोनों सीरीज के लिए आराम मांगा. इसके अलावा जेसन होल्डर को भी टीम में शामिल किया गया हैं. जेसन होल्डर ने आखिरी बार फरवरी 2024 में सबसे छोटे प्रारूप में कैरेबियाई टीम का प्रतिनिधित्व किया था. वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी इंग्लैंड, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

वनडे सीरीज के बाद वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस टी20 सीरीज टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 06 जून को खेला जाएगा, वहीं, 08 जून को दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. जबकि 10 जून को सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला होगा. वेस्टइंडीज इसके बाद फिर आयरलैंड का दौरा करेगी, जहां दोनों देशों के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज होगी. टी20 सीरीज का पहला मैच 12 जून को होगा, जबकि आखिरी मुकाबला 15 जून को होगा. आगामी सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने एक बार फिर शाई होप को कप्तान बनाया है, जबकि ब्रैंडन किंग, एविन लुईस और कीसी कार्टी जैसे टॉप आर्डर के बल्लेबाजों के अलावा पिछले साल आईसीसी अंडर19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ी ज्वेल एंड्रयू भी टीम में शामिल हैं.

टी20 में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs WI Head To Head Record): इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच अबतक 35 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, इंग्लैंड की टीम को महज 16 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं.

वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड पहले टी20 मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी(ENG vs WI Key Players To Watch Out): जोस बटलर, विल जैक्स, साकिब महमूद, रोमारियो शेफर्ड, आंद्रे रसेल, जेसन होल्डर ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(Mini Battle): इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज़ जोस बटलर और वेस्टइंडीज के गेंदबाज अकील होसेन के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं आंद्रे रसेल और विल जैक्स के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला 06 जून को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 10:30 PM को होगा.

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज़ 2025 का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के एचडी/एसडी चैनलों पर किया जाएगा. वहीं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए सक्रिय सब्सक्रिप्शन होना आवश्यक है.

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टॉम बैंटन (विकेटकीपर), बेन डकेट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्से, आदिल राशिद, मैथ्यू पॉट्स, ल्यूक वुड, साकिब महमूद.

वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एविन लुईस, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, शिम्रोन हेटमायर, आंद्रे रसेल, जेसन होल्डर, गुडाकेश मोती, अकील होसेन, अल्ज़ारी जोसेफ.