England vs West Indies, 1st T20I Match Live Streaming In India: वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी इंग्लैंड, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st T20I Match Live Streaming: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) खेली गई. इस वनडे सीरीज में इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर दिया. अब दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 06 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट (Chester-le-Street) के रिवरसाइड ग्राउंड (Riverside Ground) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 3-0 से अपना कब्जा जमा लिया हैं. चैंपियन ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की टीम अपना पहला वनडे मुकाबला खेला. तीन मैच की वनडे सीरीज से हैरी ब्रूक के दौर की शुरुआत होगी. हैरी ब्रूक को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की अगुवाई शाइ होप (Shai Hope) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs West Indies, 1st T20I Match Key Players To Watch Out: इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पिछले साल बारबाडोस में इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के पहले मैच के दौरान चोटिल होने के बाद आंद्रे रसेल की टीम में वापसी हुई हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लंबे समय तक खेलने के बाद निकोलस पूरन ने दोनों सीरीज के लिए आराम मांगा. इसके अलावा जेसन होल्डर को भी टीम में शामिल किया गया हैं. जेसन होल्डर ने आखिरी बार फरवरी 2024 में सबसे छोटे प्रारूप में कैरेबियाई टीम का प्रतिनिधित्व किया था.

आगामी सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने एक बार फिर शाई होप को कप्तान बनाया है, जबकि ब्रैंडन किंग, एविन लुईस और कीसी कार्टी जैसे टॉप आर्डर के बल्लेबाजों के अलावा पिछले साल आईसीसी अंडर19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ी ज्वेल एंड्रयू भी टीम में शामिल हैं.

वनडे सीरीज के बाद वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस टी20 सीरीज टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 06 जून को खेला जाएगा, वहीं, 08 जून को दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. जबकि 10 जून को सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला होगा. वेस्टइंडीज इसके बाद फिर आयरलैंड का दौरा करेगी, जहां दोनों देशों के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज होगी. टी20 सीरीज का पहला मैच 12 जून को होगा, जबकि आखिरी मुकाबला 15 जून को होगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs WI Head To Head Record)

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच अबतक 35 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, इंग्लैंड की टीम को महज 16 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं.

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला आज यानी 06 जून को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. जबकि, टॉस आधे घंटे पहले होगा.

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भारत में कहां देखें? (Where to Watch England National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Matches Live Telecast in India?)

भारत में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले वनडे और टी20 मुकाबलों के प्रसारण अधिकार Sony Sports Network के पास हैं. ऐसे में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज वनडे और टी20I सीरीज़ के सभी मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports के टीवी चैनलों पर किया जाएगा. दर्शक इन मैचों को अपने टीवी सेट पर Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 और Sony Sports Ten 5 चैनलों पर देख सकते हैं.

भारत में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां देखें? (How to Watch England National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Matches Live Streaming Online in India?)

अगर आप इन मुकाबलों को अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो इसके लिए Sony Sports Network का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म SonyLIV मौजूद है. SonyLIV ऐप या वेबसाइट पर जाकर दर्शक इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज की पूरी वनडे और टी20I सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. ध्यान दें कि इसके लिए SonyLIV का सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

इंग्लैंड: टॉम बैंटन (विकेटकीपर), बेन डकेट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्से, आदिल राशिद, मैथ्यू पॉट्स, ल्यूक वुड, साकिब महमूद.

वेस्टइंडीज: एविन लुईस, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, शिम्रोन हेटमायर, आंद्रे रसेल, जेसन होल्डर, गुडाकेश मोती, अकील होसेन, अल्ज़ारी जोसेफ.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.