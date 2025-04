CSK vs KKR, TATA IPL 2025 25th 1st Inning Match Scorecard: चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया अबतक का सबसे छोटा स्कोर, कोलकाता नाइट राइडर्स गेंदबाजों ने महज 103 रनों पर रोका; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, TATA IPL 2025 25th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 25वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में सीएसके की अगुवाई एक बार फिर एमएस धोनी (MS Dhoni) कर रहे हैं. जबकि, केकेआर की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर हैं. चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाईट राइडर्स के मैच का स्कोरकार्ड LIVE

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अबतक कुछ खास नहीं रहा है. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अबतक कुल पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान सीएसके को महज एक मैच में जीत मिली हैं. जबकि, चार मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा हैं. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अबतक पांच मैच खेले हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स को दो मैच में जीत और तीन में हार मिली है.

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

IF Chennai Super Kings manage to defend this, it will be lowest score the franchise has managed to safeguard in IPL history. #CSKvKKR Live Updates ➡️ https://t.co/4Espw6iGcp

A look at the lowest totals CSK has defended ➡️ https://t.co/JepjOvpJjT#IPL2025 pic.twitter.com/Rrm6UTW3Qk

