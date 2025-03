बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी धनश्री वर्मा द्वारा तलाक की याचिका दायर करने के बाद अनिवार्य छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि से छूट दे दी है. कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को गुरुवार 20 मार्च 2025 तक उनके तलाक पर फैसला करने का निर्देश दिया. इसके बाद, युजवेंद्र चहल तलाक की सुनवाई के लिए कानूनी टीम के साथ बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचे है. जिसका वीडियो सामने आया है. वीडियो में चहल ब्लैक जैकेट और चेहरे और मास्क पहने जा रहे हैं. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

#WATCH | Mumbai | Cricketer Yuzvendra Chahal arrives at Bandra Family Court for hearing in his divorce proceedings pic.twitter.com/tltfYsd3hM

— ANI (@ANI) March 20, 2025