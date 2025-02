Delhi Capitals Women vs Royal Challengers Bengaluru Women, WPL 2025 4th Match Live Playing XI Update: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई मेग लैनिंग (Meg Lanning) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. इस बीच चौथे मुकाबले में आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दिल्ली कैपिटल्स: मेग लैनिंग (कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, एनाबेल सदरलैंड, जेस जोनासेन, मारिज़ैन कैप, सारा ब्राइस (विकेटकीपर), शिखा पांडे, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, मिन्नू मणि.

2️⃣ in 2️⃣ at the coin flip for our Cap and we bowl first, again. 💪🏻

☝️change to our playing XI ⬇️

Ekta Bisht 🔁 Prema Rawat#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #SheIsBold #WPL2025 #DCvRCB @KajariaCeramic pic.twitter.com/oVF9zO81WM

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) February 17, 2025