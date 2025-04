BCCI Annual Player Contracts: BCCI ने साल 2025-26 के सीजन के लिए के लिए टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) के लिए वार्षिक खिलाड़ी अनुबंध (Annual Player Contracts for Team India) की घोषणा की. A+ कैटेगरी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रित बुमरा और रवींद्र जड़ेजा. ए कैटेगरी में मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुबमन गिल, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत. बी कैटेगरी में सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जयसवाल और श्रेयस अय्यर.

बता दें की टीम इंडिया के लगभग सभी खिलाडी इस समय IPL में अम्श्गुल है. भारतीय टीम जून में इंग्लैंड का दौरा करेगी. टीम हाल ही में चैंपियंस ट्राफी जीती हैं.

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) announced the Annual Player Contracts for Team India (Senior Men) for the 2024-25 season (October 1st, 2024 to September 30th, 2025).

Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja in the A+ category.

Md. Siraj,… pic.twitter.com/4VqALPvvuA

