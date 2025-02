आंध्र प्रदेश के एलुरु में फेमस मोबाइल गेम फ्री फायर को लेकर हुई तीखी बहस हिंसक हो गई, दो छात्र समूह सड़कों पर भिड़ गए. यह विवाद, जो जल्दी ही एक क्रूर शारीरिक लड़ाई में बदल गया, कैमरे में कैद हो गया और तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में कई छात्रों को सड़क के बीच में एक-दूसरे पर हमला करते देखा जा सकता है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवाद गेम के अंदर के एक मुद्दे को लेकर शुरू हुआ और नियंत्रण से बाहर हो गया, जिससे सार्वजनिक रूप से हाथापाई हो गई. यह भी पढ़ें: Man Abuses Police Officer: बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम के बीच शख्स ने पुलिस अधिकारी को धमकाया और गालियां दी, शॉकिंग वीडियो वायरल

#AndhraPradesh: A shocking incident took place in #Eluru city where students got into a serious fight over the #FreeFire game. The massive fight between the two groups of students was caught on camera and the video of the incident is doing rounds on social media. pic.twitter.com/kRPPJxUGv4

