बेंगलुरु की व्यस्त सड़क पर अराजक ट्रैफिक जाम के बीच, एक कार चालक को ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को धमकाते और गाली देते हुए कैमरे में कैद किया गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ड्रामेटिक टकराव में ड्राइवर एक बच्चे को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है, जबकि वह अधिकारी के साथ तीखी बहस कर रहा है. तनाव को और बढ़ाते हुए एक महिला, जिसे उसका रिश्तेदार माना जाता है को उग्र रूप से उंगलियां दिखाते और पुलिस अधिकारी पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है. इस तीखी नोकझोंक ने ऑनलाइन व्यापक प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं. वायरल वीडियो में व्यक्ति को धमकी देते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुना जा सकता है, जबकि खड़े लोग विवाद को होते हुए देख रहे हैं. एक यात्री ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया और कई लोगों ने स्थिति को शांत करने के लिए कदम उठाया. इस चौंकाने वाले विवाद ने अब ऑनलाइन व्यापक चर्चाओं को जन्म दिया है. यह भी पढ़ें: VIDEO: शराब के नशे में दरोगा भूले वर्दी की इज्जत, बस स्टॉप पर पत्नी संग की अश्लील हरकतें, एसपी ने किया सस्पेंड, कासगंज का वीडियो हुआ वायरल

What exactly is Bengaluru heading towards? How can a police officer, who is diligently performing his duty, be subjected to such disgraceful misbehavior on a public road? This is not just an attack on an individual officer but an insult to the law and order of our city.

