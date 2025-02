Tamil Nadu Shocker: तमिलनाडु में सरकारी स्कूल में शिक्षा देने वाले तीन शिक्षकों पर 13 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप, गिरफ्तार होने के बाद निलंबित

Tamil Nadu Shocker: तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के एक सरकारी मिडिल स्कूल में तीन शिक्षकों द्वारा 13 वर्षीय एक छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने POCSO अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया तीनों को गिरफ्तार किया हैं. कृष्णागिरी के कलेक्टरसी दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शिक्षकों को कोर्ट में पेश करने के बाद 15 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

Tamil Nadu | A 13-year-old girl student was allegedly sexually assaulted by three teachers at a government middle school in Krishnagiri district. The three teachers have been suspended by the District Education Officer (DEO) and arrested under various sections of the Protection…

