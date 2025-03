IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 की शुरुआत किसी भी अन्य संस्करण के विपरीत धमाकेदार अंदाज से हुई है. जिसमें केवल पांच मैचों के बाद ही कई रिकॉर्ड टूट गए हैं. 22 मार्च से शुरू हुए आईपीएल 2025 में पांच मैचों के बाद 119 छक्के, 183 चौके और छह 200 से अधिक स्कोर बन गए हैं. जिसने 2023 में 88 छक्के, 2021 में 164 चौके और 2022 और 2008 के संबंधित आईपीएल सत्रों के पहले पांच मैचों के दौरान तीन 200 से अधिक स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस बीच भारत में आईपीएल के आधिकारिक प्रसारण साझेदार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने एक पोस्ट के माध्यम से एक इन्फोग्राफिक जानकारी को साझा किया. नीचे आप देख सकतें हैं.

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 26, 2025