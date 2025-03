उस्मानिया विश्वविद्यालय में तनाव तब फैल गया जब न्यू गोदावरी हॉस्टल के छात्रों ने कथित तौर पर अपनी करी में रेजर ब्लेड पाया. सबूत के तौर पर खाने के कंटेनर को लेकर छात्रों ने 11 मार्च की रात विश्वविद्यालय की मुख्य सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. वायरल तस्वीरों में चावल और करी की प्लेट में ब्लेड दिखाई दे रहा है, जबकि वीडियो में छात्र अपने सामने रखे गए दूषित भोजन के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं. कथित तौर पर प्रतिक्रिया में विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: Dead Rat Found in Manchurian: नवी मुंबई में होटल की बड़ी लापरवाही, मंचूरियन में मिला मरा हुआ चूहे का बच्चा! बवाल के बाद केस दर्ज

Razor Blade Found in Curry#Hyderabad Osmania University Students Protest

Carrying the curry vessel and plate as evidence, students at New Godavari Hostel protested the razor blade found in their dinner. Sat on university’s main road accusing the institution of playing with… pic.twitter.com/bdSiXvjIx9

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) March 12, 2025