SRH vs LSG, IPL 2025 7th Match Winner Prediction: आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Lucknow Super Giants Cricket Team, IPL 2025 7th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का सातवां मुकाबला आज यानी 27 मार्च सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम (LSG) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे खेला जाएगा. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के कंधों पर हैं. SRH vs LSG T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद को अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार जीत मिली थी. वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेंगी. ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. आज के मुकाबले में दोनों ही टीमों को शानदार प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है. इन दोनों ही टीमों के बीच शानदार क्रिकेट देखने को मिल सकता है.

आईपीएल के पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और तमाम फैंस का दिल जीता था. इस सीजन के अपने पहले मैच में भी ट्रैविस हेड ने अर्धशतक बनाया था. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ट्रैविस हेड का सामना शानदार स्पिनर रवि बिश्नोई से हो सकता हैं. आईपीएल में ट्रैविस हेड ने अभी तक रवि बिश्नोई के खिलाफ सिर्फ आठ गेंद खेली है जिसमें उन्होंने 262 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से 21 रन बनाए हैं.

हेड टू हेड (SRH vs LSG Head To Head)

सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक कुल चार मैच खेले गए हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स का पड़ला भारी रहा हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स ने तीन मुकाबले जीते हैं. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद को एक मैच में जीत मिली हैं. सनराइजर्स को इकलौती जीत 2024 के सीजन में मिली थी, जब उन्होंने लखनऊ को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. सनराइजर्स हैदराबाद के हालिया फॉर्म को देखकर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनका पलड़ा काफी भारी लग रहा है.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (SRH vs LSG Match Winner Prediction)

बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. सनराइजर्स हैदराबाद के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का सातवां टी20 मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद की जीत की संभावना: 55%

लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस (कप्तान), सिमरजीत सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी.

लखनऊ सुपर जायंट्स: एडेन मार्कराम, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), डेविड मिलर, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, मणिमारन सिद्धार्थ.