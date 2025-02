Tamil Nadu Factory Blast: तमिलनाडु के वीरुधुनगर जिले के सिवाकासी के पास एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

राहत की बात यह है कि इस विस्फोट में किसी के मौत की खबर नहीं हैं. विभाग ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और घटना की विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

#UPDATE | 7 people injured in the explosion that took place at a firecracker manufacturing factory near Sivakasi in Virudhunagar. No casualties so far: Fire & Rescue Department Offical https://t.co/9DvskzIqfc

— ANI (@ANI) February 5, 2025