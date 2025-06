तमिलनाडु के लिंगावाड़ी में एक सरकारी स्कूल की कैंटीन में एलपीजी सिलेंडर फटने से दो रसोइये घायल हो गए. यह घटना आज 9 जून को भोजन तैयार करने के दौरान हुई, जिससे परिसर में मौजूद छात्रों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई. दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. विस्फोट से रसोई के बर्तन और कैंटीन की अन्य संपत्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई. अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और समाचार एजेंसी आईएएनएस ने घटना के बाद का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह भी पढ़ें: Mumbra Train Accident Update: मुंब्रा ट्रेन हादसा मामले में सेंट्रल रेलवे की सफाई, 13 घायल, किसी की मौत नहीं, सभी पहलुओं पर जांच जारी; VIDEO

Dindigul, Tamil Nadu: A gas cylinder exploded in the canteen of a government school in Lingavadi injuring two cooks. Both were hospitalized. Utensils were destroyed. Officials inspected the site; police are investigating pic.twitter.com/PLNNi0AR0q

— IANS (@ians_india) June 9, 2025