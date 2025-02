बहराइच, उत्तर प्रदेश: आपने खूंखार जंगली जानवरों को जंगल में कई बार देखा होगा, लेकिन जानवर पेड़ के ऊपर चढ़कर बहुत कम बार देखा होगा. ऐसा ही कुछ नजारा बहराइच में सामने आया है. जहांपर एक तेंदुआ सीधे सेमल के पेड़ पर ही जाकर बैठ गया. बहराइच के जंगल गुलहरिया गांव के मजरे धर्मपुर रेतिया में एक तेंदुआ सेमल के पेड़ पर आराम करता दिखाई दिया.कतर्निया वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज में दृश्य दिखाई दिया. तेंदुए को पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ देखकर आसपास के लोग और गांव के लोग भी जमा हो गए. इस दौरान ग्रामीणों ने तेंदुए के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. कुछ देर तक तेंदुआ पेड़ पर आराम करता रहा और इसके बाद खुद ही जंगल की तरफ निकल गया. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Leopard Attack Caught on Camera in UP: बहराइच में तेंदुए के उत्पात से स्थानीय लोगों में दहशत, 6 ग्रामीणों को किया घायल- देखें भयावह वीडियो

पेड़ पर आराम करता दिखा तेंदुआ

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)