NED vs SCO, ICC World Cup League Two 2025 Live Toss & Scorecard: नीदरलैंड क्रिकेट टीम ने जीता टॉस, स्कॉटलैंड पहले करेगी बल्लेबाजी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Scotland National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Scorecard: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग (ICC Cricket World Cup League Two )2025 का 76वां मैच 06 जून(शुक्रवार) को डंडी (Dundee) के फ़ोर्थिल क्रिकेट ग्राउंड (Forthill Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. नीदरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मैक्स ओडॉड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, स्कॉटलैंड पहले बल्लेबाजी करेगी. स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड के बीच अब तक पांच वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान नीदरलैंड का पड़ला भारी रहा हैं. नीदरलैंड की टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, स्कॉटलैंड की टीम ने महज दो मैच जीते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड के बीच कल खेला जाएगा हाई वोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

नीदरलैंड ने जीता टॉस

Netherlands have won the toss and have opted to field

Teams:

Netherlands (Playing XI): Michael Levitt, Max ODowd(c), Vikramjit Singh, Zach Lion Cachet, Wesley Barresi, Teja Nidamanuru, Noah Croes(w), Roelof van der Merwe, Kyle Klein, Aryan Dutt, Paul van Meekeren #NEDVSCO

