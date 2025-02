Delhi CM Rekha Gupta Meets PM Modi: दिल्ली मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर पहली बार मुलाकात की. मुलाकात के बाद बीजेपी की तरफ से तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गईं है. इससे पहले, रेखा गुप्ता को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद दिल्ली के राज्यपाल ने उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 20 फरवरी को शपथ दिलाई.

बताना चाहेंगे कि दिल्ली में बीजेपी को करीब 27 साल जीत मिली . राजधानी में हुए विधानसभा के चुनाव में 70 सीटों में बीजेपी को 48 तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली हैं. वहीं पिछले चुनाव की तरह कांग्रेस का खाता तक भी नहीं खुल सका.

Delhi CM Rekha Gupta meets PM Narendra Modi at his residence in Delhi.

(Pic Source: Delhi BJP) pic.twitter.com/sqlQjaDQWy

— ANI (@ANI) February 22, 2025