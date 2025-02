VIDEO: वर्क फ्रॉम कार! बेंगलुरु में गाड़ी चलाते समय लैपटॉप पर काम करने वाली महिला पर 1000 रुपये का जुर्माना

बेंगलुरु में एक महिला द्वारा गाड़ी चलाते समय लैपटॉप पर काम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया. यह घटना आरटी नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में घटी, जहां अधिकारियों ने उसे ओवरस्पीडिंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी पाया.

'कार से नहीं, घर से काम करो' – पुलिस की सलाह

वीडियो के वायरल होने के बाद बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की ओर से प्रतिक्रिया आई. नॉर्थ ट्रैफिक डिप्टी कमिश्नर (DCP) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा – "Work from home, not from car while driving" (वर्क फ्रॉम होम करो, गाड़ी चलाते समय नहीं). उन्होंने पोस्ट के साथ महिला की तस्वीर भी साझा की, जो इस लापरवाह हरकत में शामिल थी.

'पीक बेंगलुरु' मोमेंट: सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

बेंगलुरु, जिसे भारत की टेक कैपिटल कहा जाता है, अक्सर ऐसी घटनाओं के लिए चर्चा में रहता है जिन्हें 'पीक बेंगलुरु' मोमेंट कहा जाता है. इस वीडियो पर भी सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं:

बेंगलुरु में गाड़ी चलाते समय लैपटॉप पर काम करने पर महिला पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने उसे सलाह दी कि 'कार से नहीं, घर से काम करो'। आरटी नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में गाड़ी चलाते समय लैपटॉप का इस्तेमाल करने वाली महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अधिकारियों के अनुसार,… pic.twitter.com/4YJOZPMxfR — AajTak (@aajtak) February 13, 2025

एक यूजर ने लिखा, "वह किसी IT कंपनी के लिए काम कर रही होगी, शायद 70 घंटे पूरे करने की जल्दी में होगी," इस टिप्पणी ने हाल ही में इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के बयान की ओर इशारा किया, जिसमें उन्होंने 70 घंटे काम करने की बात कही थी.

"work from home not from car while driving" pic.twitter.com/QhTDoaw83R — DCP Traffic North, Bengaluru (@DCPTrNorthBCP) February 12, 2025

दूसरे यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा, "क्लाइंट कॉल और मौत कभी भी आ सकती है."

एक अन्य यूजर ने कहा, "जब आपको पैकेज रन करने और घर पहुंचने के बीच संतुलन बनाना हो."

बेंगलुरु में पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का वीडियो वायरल हुआ हो. इससे पहले, एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति बेंगलुरु के भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए लैपटॉप पर काम कर रहा था. इसके अलावा, एक महिला को बाइक के पीछे बैठकर लैपटॉप चलाते हुए भी देखा गया था, जबकि एक अन्य शख्स सिनेमा हॉल के अंदर लैपटॉप पर काम करता नजर आया था.

तकनीक की दुनिया और बढ़ती वर्क कल्चर की चुनौतियां

बेंगलुरु के हाई-प्रेशर वर्क कल्चर और लंबी ट्रैफिक जाम के चलते लोग कहीं भी और कभी भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है. हालांकि, इस तरह की लापरवाह हरकतें न सिर्फ खुद के लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती हैं.